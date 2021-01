Centralidade do Zango 5: Ministro do Interior inaugura Unidade de Investigação Criminal

O ministro do Interior, Eugénio Laborinho, inaugura hoje, sexta-feira, 15, por volta das 12h30 minutos, na Centralidade do Zango-5, Bloco J, edifício J – 105, a Primeira Unidade de Investigação Criminal, do Distrito do Zango, município de Viana.

De acordo com uma nota do Serviço de Investigação Criminal (SIC – Geral) enviada ao Portal de Angola, a infra-estrutura vai servir, de forma mais próxima e directa, as preocupações dos cidadãos no domínio da Segurança Pública, através de acções de prevenção e repressão à criminalidade.

Além do ministro, avança o documento que vimos citando, estarão presentes outras figuras do aparelho do Estado.