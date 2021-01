Campeão inicia defesa do título com o Bahrein

O campeão em título, Dinamarca, recebe o Bahrein, às 19h00, no Cairo Stadium, em partida do Grupo D, com os dinamarqueses a apresentarem-se como claros favoritos à vitória, atendendo à experiência e o volume de jogos acumulados em provas mundiais. Sem colocar de parte, o estatuto de detentor do troféu.

Os “nórdicos” foram bafejados pela sorte no sorteio, pois iniciam a defesa do caneco, com um adversário aparentemente acessível. Ainda para o mesmo agrupamento, Argentina e Congo Democrático defrontam-se, às 17h00, numa partida aguardada com expectativa e de prognóstico bastante reservado.

No Grupo A, a Alemanha defronta o Uruguay, às 17h00, no Pavilhão Hassan Moustafa, com o favoritismo a recair para a formação germânica, por tratar-se da terceira força do andebol masculino a nível mundial, sem esquecer os três troféus conquistados na prova. Os sul-americanos estão cientes dos obstáculos a encontrar no embate com os europeus. Às 19h30, a Hungria joga diante do “caloiro” Cabo Verde, com o conjunto do arquipélago a ter uma missão espinhosa frente aos húngaros.

Espanha e Brasil disputam um jogo de elevado grau de dificuldade, às 17h00, na Arena New Capital Sport Hall, Cairo, relativo ao Grupo B. Sempre que se enfrentam, espanhóis e brasileiros proporcionam aos adeptos agradável espectáculo de andebol. Logo a seguir, a Tunísia mede forças com a Polónia, às 19h30, num jogo de resultado imprevisível, já que ambas as selecções ambicionam vitória no arranque do torneio.