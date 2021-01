Craque português foi eleito o melhor jogador de dezembro e tornou-se no primeiro jogador a ser distinguido quatro vezes no mesmo ano.

Bruno Fernandes foi eleito, esta sexta-feira, o melhor jogador da Premier League no mês de dezembro. O craque português do Manchester United entra, assim, na história do futebol inglês ao tornar-se no primeiro jogador da história do futebol inglês a conquistar este prémio por quatro vezes no mesmo ano.