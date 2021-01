Serviço Penitenciário combate a corrupção

O director-geral do Serviço Penitenciário exortou os efectivos do ramo que dirige para não introduzirem “objectos proibidos no interior das cadeias”, sob pena de lhes serem instaurados processos disciplinares que podem culminar com a expulsão da corporação.

O comissário-chefe Bernardo do Amaral Gourgel, que fez esta advertência durante a promoção de efectivos do Serviço Penitenciário, ocorrido na Cadeia de Viana, apelou para uma conduta exemplar.

O oficial comissário anunciou que o Serviço Penitenciário iniciou, há um mês, o processo de normalização de promoções, “de modos que os polícias possam progredir na carreira”, acrescentando que já foram promovidos mais de dois mil efectivos das províncias de Luanda, Benguela, Namíbe, Uíge, Malanje, Huambo, que ocupam cargos de direcção e alguns que estavam há mais de 10 anos com a mesma patente.

Por seu lado, o porta-voz deste ramo policial, superintendente Menezes Cassoma, anunciou que este mês haverá mais patenteamento em várias unidades no país.