Portugal em confinamento geral a partir de sexta-feira

Portugal vai cumprir um segundo “confinamento geral” perante a expansão da pandemia de Covid-19. As novas medidas foram anunciadas pelo primeiro-ministro, ao final do dia, após um conselho extraordinário de ministros, e entram em vigor esta sexta-feira.

António Costa disse que há um dever de recolhimento domiciliário, como em Março e Abril, durante a primeira vaga e que cada um dos portugueses deve ficar em casa.

A excepção é o dia da votação para as eleições presidenciais de 24 de Janeiro e as escolas que se vão manter abertas.

O primeiro-ministro, António Costa, falou à imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

Com os votos favoráveis dos deputados das bancadas do PSD, PS e CDS, o parlamento português aprovou hoje também a renovação do estado de emergência até ao dia 30.

Portugal ultrapassou hoje os 500 mil casos de infecção com o novo coronavírus registados desde o início da pandemia, em março de 2020, segundo a Direção-Geral da Saúde.