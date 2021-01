Estado angolano humilhou-se ao receber apoio da União Europeia – David Mendes

O deputado – antes da UNITA, agora independente – David Mendes, disse que o Estado angolano humilhou-se e fez papel de ridículo ao receber o apoio de 20 milhões de dólares da União Europeia (UE).

Na rubrica 3 perguntas a… do Valor Económico, o deputado David Mendes, que tem a pretensão de vir a ser autarca do município do Cazenga, disse mesmo que, de tão irrisório que é, o referido valor deveria ser canalisado às igrejas e ONGs para pequenos projectos.

A Angola beneficiou, recentemente, de uma doação de 20 milhões de euros da União Europeia, para responder à crise pandémica. Qual é a importância desta contribuição?

Esse dinheiro nada representa para um país com a dimensão de Angola.

Mas é sempre um apoio, não?

O Estado não precisa disso e até parece mesmo uma humilhação.

Há outras fontes de rendimento das quais o país se deve socorrer, sem ter que passar por este ridículo. Receber um valor tão irrisório é falta de dignidade, para um Estado como o nosso.

Então acha que o Governo devia rejeitar a oferta?

Reitero que o Estado não precisa de 20 milhões. Aliás, o que vai fazer com tão pouco dinheiro? No meu ver, esse valor deveria ser canalizado para as igrejas e as organizações não-governamentais para potenciar pequenos projectos direccionados para os mais necessitados.