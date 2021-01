Uganda: A dois dias das eleições, militares invadem casa de líder da oposição

Bobi Wine interrompeu uma entrevista a uma rádio queniana alegando que a sua casa foi invadida por militares. Às vésperas das eleições, internautas reclamam que não podem aceder às suas contas nas redes sociais.

Candidato da oposição ugandesa nas presidenciais, Bobi Wine, disse que soldados invadiram a sua residência nesta terça-feira (12.01) e prenderam seus seguranças a dois dias das eleições.

Robert Kyagulanyi Ssentamu, conhecido como Bobi Wine, é um cantor popular de 38 anos, que é deputado desde 2017. O candidato oposicionista, da Plataforma de Unidade Nacional, é o principal concorrente do Presidente Yoweri Museveni, de 76 anos – dos quais 35 à frente do governo do país – no pleito desta quinta-feira (14.01). Museveni concorre a reeleição pelo Movimento de Resistência Nacional.

“O exército invadiu esta manhã a minha casa, prendeu todos os meus guardas de segurança e qualquer pessoa que pudessem ver na minha residência”, denunciou através de sua conta no Twitter, acrescentando que não foi dada justificação para as detenções.

O porta-voz da polícia de Kampala, Patrick Onyango, negou que quaisquer detenções tenham ocorrido. “Estávamos apenas a reordenar as nossas posições de segurança na área perto da casa [do candidato], especificamente removendo alguns pontos de controlo”, disse à Reuters.

O incidente teria ocorrido quando Wine concedia uma entrevista a uma rádio queniana. “Estamos a ser atacados por militares”, disse Wine. “Tenho de terminar a entrevista porque estou a ver soldados a espancar os meus seguranças”, disse à emissora.

Campanha com violência

Os ugandeses vão às urnas para eleger o Presidente e os novos integrantes do Parlamento. Dez candidatos desafiam o Presidente Youweri Museveni, um antigo líder guerrilheiro que tomou o poder em 1986.

Campanha eleitoral foi marcada pela violência política, com dezenas de manifestantes da oposição mortos durante a repressão a comícios. Wine foi detido várias vezes durante a campanha.

Museveni anunciou no Twitter que iria falar à nação às 19 horas (1600 GMT) desta terça-feira. Na terça-feira de manhã, muitas pessoas declararam não ter acesso ao Facebook. Durante as eleições anteriores em 2016, as redes sociais – Facebook e WhatsApp – foram encerrados durante dias próximos à votação.