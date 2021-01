Estimado 2021 sê bem-vindo

Peço desculpa pelas felicitações tardias, mas estava ainda a recompor-me do ano transacto, é que sabes não foi fácil, tivemos que adaptarmos rapidamente a muitas mudanças, estamos ainda a ver o que tu nos reservas e esperançosos. Os mais optimistas auguram um segundo semestre menos restritivo, já os cépticos acreditam que vida igual à do antigamente só mesmo em 2022 ou 2023 e com algumas mudanças.

Nós por cá estamos ainda imbuídos da aura do início do ciclo, com as planificações e o traçar de objectivos, com sonhos muitos sonhos, sabes que são eles que comandam a vida? Mas se ficarem só na esfera da hipótese pouco podem fazer….

Gostava de contar-te nesta missiva que apesar de já termos 11 dias de ti ainda há muito o que calcorrear, talvez seja por ser só o início, mas dizem que é de pequenino que se torce o pepino que quer dizer: “é quando se é jovem que se endireitam as coisas” e antes que comece a divagar vamos aos factos….

1 – Foram detidos supostos pastores da IURD por tentativa de roubo a um dos seus templos, os 4 homens eram afinal funcionários da manutenção acusados pela ala angolana de estarem a ser liderados por um dos pastores brasileiros que escapou às malhas da lei.

2021 até quando vamos assistir a estas contendas? Onde se verifica de modo inequívoco o que está por trás desta mercantilização da fé. Onde estão as autoridades competentes que devem fiscalizar e orientar estas congregações religiosas que nascem como cogumelos dando assistência onde esta não existe aproveitando-se depois para ludibriar quem pouco ou nada tem.

2 – A Comissão inter ministerial apontou a data de 10 de Fevereiro para o regresso à escola dos níveis primários, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Não Universitário, veio a público reafirmar o seu ceptismo, pois as escolas continuam sem medidas de bio-segurança eficazes.

Denunciam a falta de abastecimento regular de material de bio-segurança, dizem não existir limpeza e que muitos professores partilham o material, como manuais ou giz.

O governo lançou um concurso para a contratação de funcionários de limpeza para as escolas e eu como mãe e cidadã reforço o meu ponto de vista sobre a necessidade de comunicação, sim temos visto uma diminuição do número de casos e um aumento de recuperados, mas há uma nova estirpe do vírus para a qual ainda não temos meio de diagnóstico, antes do regresso era importante o Ministério da Educação em conjunto com o da Saúde apresentar mais dados, mostrando a incidência de casos ( se houver) para os níveis que já estão a ter aulas, avaliar a eficácia das medidas nas escolas e sensibilizar os encarregados de educação.

Em países mais afectados as aulas presenciais não pararam sendo um exercício de avanços e recuos, está também em causa a estabilidade mental das nossas crianças.

3 – A FNLA continua a sua disputa os dois comités centrais marcaram o IV Congresso Ordinário para datas distintas, Lucas Ngonda e os seus seguidores querem que se realize em Junho, já o secretário do Bureau Político e possível candidato à liderança, Pedro Dala afirma que o mesmo deve realizar-se em Agosto, até por questões judiciais.

É por estas e por outras que o líder do grupo parlamentar do MPLA Américo Cuononoca diz em entrevista que a oposição está sem ideias…. Mas também é preciso prestar atenção pois achar que o OGE de 2021 mostra quais as prioridades do executivo para o ano em curso pode ser enganador, o cidadão comum pouco percebe o que é e para o que serve o Orçamento Geral do Estado, talvez seja chegado o momento de deixarmos o “politiquês” e abraçar uma visão mais integradora onde deixamos de ver os governantes só no palanque….

5- Armando Calado anunciou que deixará a presidência da Câmara de Comércio Angola-China este ano, por questões pessoais e porque prometeu fazer apenas um mandato, é uma boa notícia, pois é importante passar o testemunho e assumir quando o nosso contributo acabou, coisa que infelizmente alguns de nós têm dificuldade.

6 – O Hospital do Kapalanga em Viana, está sem água potável há seis meses, devido a desvios na conduta pelos “vizinhos”, o fornecimento está a ser feito diariamente por camiões cisternas, mas a instituição precisa de 300 mil litros de água e recebe da administração e parceiros 170 mil, a maior parte do que recebe vai para a lavandaria, sendo que pacientes e familiares denunciam falta de higiene nos lavabos…. 2021 como é possível num local onde nos vamos curar correr o risco de sair de lá doentes? Há coisas bem mais assustadoras do que o coronavírus….

7 – Em quatro anos o Governo Provincial de Luanda gastou aproximadamente 1.4 mil milhões de dólares com a recolha de lixo, Joana Lina suspendeu os contratos onerosos e vai abrir concurso para novas operadoras… será que é preciso aumentar a graduação para se ver que algo vai mal?

Estes custos astronómicos não se reflectem numa limpeza eficaz, perguntem aos moradores do Cazenga que dividem a estrada com o lixo, ou aos da centralidade do Sequele que o têm de queimar…

Uma sensibilização ambiental e estratégias para separar o lixo levará o seu tempo, mas contratar pessoas dando-lhes uma ocupação não poderá ser uma solução?

8 – Termino contando-te de um assunto que animou os últimos dias de 2020, a suspeição de plágio por parte do escritor Lourenço Mussango, a quem foi retirado o prémio António Jacinto.

Entre negações e acusações parece-me importante que não nos esqueçamos que este é o segundo caso que mancha a atribuição de um prémio literário, mais do que quem tem razão está em causa uma coisa tão simples e tão esquecida nos dias que correm que é a honestidade.

A nossa sociedade valida e enaltece o chico-espertismo, o conteúdo fast e muito fogo de artificio, é importante não nos esquecermos como bem disse Adriano Mixinge que no final ficará sempre uma nódoa no percurso de quem sofre este tipo de acusações….

E é isto 2021, ano novo vida nova certo? Ou pelo que escrevi acima ano novo com práticas antigas?