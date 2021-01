Can 2010 | Angola vs Mali: O jogo que os angolanos querem esquecer

Assinala-se hoje 10 anos, desde que Angola defrontou a selecção do Mali no Can 2010.

O empate a quatro golos na estreia da 27ª edição da Taça de África das Nações em futebol, em partida disputada no estádio 11 de Novembro, em Luanda, ficou na memória dos angolanos como o pior jogo da história do futebol angolano.

Com Flávio a abrir o marcador aos 37 minutos da primeira parte, o mesmo voltou a “Bisar” aos 42 minutos, seguindo Gilberto aos 67 minutos de grande penalidade e Manucho aos 74 minutos, também de penalty, já na segunda parte do encontro.

No entanto, o Mali reagiu de forma heróica e chegou ao empate com os golos de Keita aos 78 minutos, numa falha do guarda-redes angolano Carlos, quando faltavam apenas 12 minutos para o término do jogo.

Os outros três golos do Mali foram apontados por Kanouté, Keita que voltou a bisar e Yatabare já nos minutos das compensações.

Depois da festa, uma enorme desilusão pairou sobre o Estádio 11 de Novembro, em Luanda e os angolanos perderam a confiança nos Palanca Negras, a seleção de honras de futebol.