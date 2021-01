Jovens lideram casos de Covid-19

Os jovens, com 51 por cento das infecções de Covid-19, lideram a lista de casos registados na província do Moxico.

Desde a primeira notificação do vírus Sars-Cov- 2 no país, em Março de 2020, a província do Moxico tem 186 casos confirmados, dos quais 139 recuperados e três óbitos.

A porta-voz interina da Comissão Provincial para Prevenção e Combate à Covid-19, Clotilde William, informou, ontem, à Angop, que dos 47 casos activos, 31 são jovens entre os 20 e 39 anos, enquanto 16 casos têm entre 40 a 69 anos.

Apontou a desobediência no cumprimento das medidas de biossegurança, como estando na base da alta infecção juvenil.

Quanto ao estado clínico dos pacientes infectados, disse que 30 por cento apresentam sintomas leves, 66 por cento são assintomáticos, enquanto dois encontram-se isolados numa das salas do Hospital Geral do Moxico, por inspirarem cuidados médicos.

Disse que os bairros Social da Juventude com 33, Mandembwé (24), Nzanji (20), Sinai (19), Kapango (13), Saidy Mingas (13), Zorró (10), Aço (10), Santa Rosa (nove), Vila Luso (sete) e Tchifuchi (seis), são as zonas mais afectadas pela pandemia na cidade do Luena.