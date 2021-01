TikTok removerá vídeos de Trump. Twitch baniu Presidente

Desde a invasão ao Capitólio de quarta-feira, dia 6, que as plataformas digitais têm procurado reduzir a presença do Presidente dos EUA, Donald Trump. Uma delas é o TikTok, app que, de acordo com o TechCrunch, removerá os últimos vídeos de Trump onde afirmava que os invasores eram “muito especiais”.

“Comportamento de ódio e violência não têm lugar no TikTok. Conteúdo ou contas que procurem incitar, glorificar ou promover violência violam as diretrizes de comunidade e serão removidos”, pode ler-se no comunicado de um porta-voz da empresa.

Além do TikTok, o Twitch também já suspendeu a conta de Trump na plataforma de streaming. “Dadas as atuais circunstâncias extraordinárias e a retórica incendiária do Presidente, acreditamos que este é um passo necessário para proteger a nossa comunidade e prevenir que o Twitch seja usado para incitar mais violência”, pode ler-se no comunicado obtido pela PC Gamer.