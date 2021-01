Pode nevar no Alentejo esta tarde. Frio agrava-se em todo o país na próxima semana

As temperaturas vão baixar ainda mais nos próximos dias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prepara-se para emitir um aviso amarelo, por causa da neve, para o distrito de Portalegre.

Em declarações à TSF, o meteorologista Ricardo Tavares afirma que pode nevar no Alentejo já esta tarde.

“Na Serra de São Mamede [distrito de Portalegre], é provável que haja queda de neve acima dos 400 a 600 metros hoje [sexta-feira], durante a tarde e até ao início da noite. Vai ser agora emitido um aviso amarelo de queda de neve”, adianta o meteorologista do IPMA.

As temperaturas deverão baixar ainda mais na próxima semana. As previsões são de temperaturas mínimas perto dos 0ºC em todo o país.

“Ao longo dos próximos dias, vai manter-se o tempo frio. Para hoje, todo o território do continente [está] com aviso amarelo, com exceção do Algarve. No entanto, a partir de amanhã [sábado], também já a região do Algarve [está] com aviso amarelo de tempo frio”, indica Ricardo Tavares.

O meteorologista avisa que, durante o fim de semana, “é provável que ocorra precipitação em alguns locais, em especial nas regiões do Interior” e é até mesmo possível que haja queda de neve abaixo dos 400 metros de altitude.

“No início da próxima semana, já sem precipitação, prevê-se que as temperaturas mínimas possam atingir valores mais baixos. É provável que alguns distritos até entrem em aviso laranja de tempo frio”, nota Ricardo Tavares.

São esperadas temperaturas próximas dos 0 graus nas regiões do litoral e temperaturas negativas (abaixo dos -2 graus a -3 graus) no interior do país.

Este estado do tempo deve-se a uma massa de ar muito frio e seco, que chega do Norte, e que deverá influenciar as temperaturas em Portugal até meados da próxima semana.