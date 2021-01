“O presidente Trump deve ser responsabilizado”, diz Alberto do Mónaco

As imagens dos violentos confrontos no Capitólio, nos Estados Unidos, esta quarta-feira, não passaram despercebidas e já foram muitas as manifestações que surgiram desde então. O príncipe Alberto do Mónaco também não ficou indiferente à invasão da autoria dos apoiantes de Donald Trump e afirmou que ficou “chocado” com o que aconteceu.

“Esta não é a América que eu conheço – aquela na qual cresci parcialmente, onde andei na escola. O presidente Trump tem que ser responsabilizado”, destacou o membro da realeza em conversa com a revista People.

O filho da falecida atriz americana Grace Kelly – que se tornou princesa depois de se casar com o príncipe Rainier em 1956 – foi parcialmente criado nos Estados Unidos, incluindo os quatro anos em que estudou no Amherst College, em Massachusetts. Numa conversa exclusiva com a revista, esta quinta-feira, mostrou-se triste e com “raiva após os trágicos acontecimentos”.

Alberto do Mónaco contou que estava na casa de campo, Roc Agel, e assim que viu a notícia antes de ir para a casa ficou em “choque”. “É simplesmente inacreditável. Ainda estou em choque, mas, ao mesmo tempo, não estou totalmente surpreso porque, infelizmente, era para onde estávamos a caminhar”, acrescentou.

“A minha reação imediata foi de choque”, frisou. “A minha mulher [a princesa Charlene] já se tinha aposentado e eu disse-lhe depois. Foi choque e descrença, e rapidamente se transformou em nojo, na verdade”, continuou. “Mas também raiva por isto ter acontecido e como foi alimentado pelo presidente Trump”, realçou.

Sendo um dos poucos líderes que se manifestou contra Donald Trump antes e depois do presidente ser eleito, Alberto do Mónaco disse: “Há meses, senti que iria haver grandes problemas em qualquer direção que fosse a eleição. […] Um presidente ainda no cargo que, direta e indiretamente, desencadeou uma revolta como esta. Concordo com aqueles que disseram que o presidente Trump deve ser responsabilizado por isso”.