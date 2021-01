Candidatura para bolsas de mérito arranca a 11 de Janeiro

O Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou, na quarta-feira, a abertura das candidaturas para as bolsas de estudo de mérito, no âmbito do programa de envio anual de 300 licenciados e mestres angolanos com elevado desempenho e mérito académico.

Segundo uma nota a que a Angop teve acesso, o processo tem início a 11 deste mês, com a entrega da documentação, e finaliza 15 de Junho com a publicação dos candidatos apurados. A inscrição decorrerá até o dia 31 de Março de 2021.

As bolsas disponíveis para 2021 serão para especialidades médicas, mestrado e doutoramento. As candidaturas serão feitas, exclusivamente, no site www.inagbeangola.com.Os candidatos para mestrados deverão ter até 30 anos, ao passo que 35 anos para os de doutoramento.

O processo de selecção, a decorrer no país, será assegurado por um júri nacional, sendo constituído por sete fases consecutivas e eliminatórias, nomeadamente candidatura, análise documental, testes de conhecimento, entrevista centrada nas competências, entrevista final, exames médicos e selecção pela Instituição de Ensino Superior Estrangeira.

Os candidatos já aceites ou a frequentar cursos de pós-graduação em instituições no estrangeiro referidas estão isentos dos testes de conhecimento, entrevista centrada nas competências, entrevista final, exames médicos e selecção pela Instituição de Ensino Superior Estrangeira.