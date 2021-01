Sagrada União na RDC: por que Lambert Mende, aliado de Kabila, quer juntar-se a Tshisekedi?

A Jeune Afrique esclarece as razões por que o ex-ministro de Joseph Kabila, o senador Bahati Lukwebo abordou com Félix Tshisekedi, a integração do seu partido à União Sagrada.

Em audiência de uma hora com o Presidente congolês, na cidadela da União Africana, ontem dia 6 de Janeiro, Lambert Mende, ex-ministro da Comunicação de Joseph Kabila e actual porta voz do Governo recebeu instruções precisas para compor um novo quadro de maioria parlamentar.

Apoiado na audiência presidencial por Thierry Monsenepwo, um dos seus colaboradores e membro do seu partido político, a Convenção dos Congoleses Unidos e aliados, Mende conseguiu a conexão do seu partido à plataforma política Sagrada União, a nova maioria que Félix Tshisekedi está a consolidar.

As razões de Félix Tshisekedi ter escolhido Bahati Lukwebo para formar uma nova maioria

O porta voz nomeado a 31 de Dezembro à noite, Modeste Bahati Lukwebo tem à sua volta apenas alguns parentes, que lhe garantem o apoio e equilíbrio, para em 30 dias constituir uma nova maioria em torno do Chefe de Estado, que surge após o “fim do acordo político entre as forças políticas que integram as formações políticas Coch e a Frente Comum para o Congo (FCC)”.