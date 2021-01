Raides aéreos franceses matam vários civis no Mali

Vários civis morreram em Bounti, na madrugada de segunda-feira última, no círculo de Douentza, no centro do Mali, informou a Agência Maliana de Notícias (AMAP), citando uma fonte local.

De acordo com o edil da localidade, Adama Griaba, estes raides foram lançados durante a noite por um helicóptero da força francesa Barkane.

Os feridos foram transportados para diferentes estuturas do distrito sanitário de Douentza.

Embora o motivo deste incidente permaneça desconhecido, a AMAP, após verificação, soube junto de testemunhas que o balanço dos disparos é de 16 mortos no local, dois feridos internados no Centro de Saúde Comunitária (CSCOM) de Kikara, dos quais oito no Centro de Saúde de Referência (CSRéf) de Douentza, entre os quais três em estado grave e cinco com ferimentos ligeiros.

Estas testemunhas disseram que havia um casamento na aldeia de Bounty, na autarquia rural de Gandamia, mas que terroristas pesadamente armados chegaram ao local da festa, pedindo a todos os homens para se juntarem a eles com vista a uma sessão de pregação.

Foi durante esta sessão de pregação que um drone os localizou e deu a sua posição aos aviões que lançaram os raides.