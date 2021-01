Lourenço Massango perde Prémio António Jacinto 2020

O júri do Prémio António Jacinto anunciou, esta quarta-feira, em Luanda, a retirada do galardão atribuído a Lourenço Catari Massango, na edição 2020, por violação do regulamento do concurso.

Lourenço Catari Massango “Tetembwa”, escritor e jornalista, havia sido declarado vencedor do referido prémio literário com a obra “Mulher Infinita” mas, o júri do concurso integrado pelos professores Joaquim Martinho e Domingas Monteiro diz ter sido alertado, por denúncias nas redes sociais, pelo escritor brasileiro Paulo Cantarelli, sobre plágio do seu conto “Serena”.

“A denúncia levou os membros do jurado a avaliar a situação, comparando os dois contos, concluindo haver confluência morfossintátivas, estruturais e de conteúdo que configuram na verdade a existência real de plágio”, refere o júri em nota de imprensa enviada à ANGOP. Avança que o vencedor violou o ponto 2 do artigo 3 do regulamento do Prémio Literário António Jacinto, que determina que as obras submetidas a concurso devem ser originais, inéditas e de criação própria.

“Em razão do acima exposto, o júri, consciente que a manutenção da atribuição do prémio a um título bibliográfico que configura plágio e falta de honestidade intelectual, constituiria um verdadeiro entorse ao regulamento e prestígio da distinção, decidiu retirar o Prémio Literário António Jacinto a Lourenço Catari Mussango”, reforça.

Desde a sua instituição, em 1993, está é a primeira vez que o prémio é retirado por violação dos regulamentos. O Prémio Literário António Jacinto, que atribui ao vencedor o equivalente em kwanzas a cinco mil dólares e a publicação em livro da referida obra, visa incentivar o surgimento de novos autores e novas obras literárias de autores angolanos.

O prémio, que conta com o patrocínio do Banco de Poupança e Crédito (BPC), é uma realização do Instituto Nacional das Indústrias Culturais e Criativas (INIC) com periodicidade anual em homenagem ao Poeta António Jacinto do Amaral Martins, um dos grandes vultos das Letras e da Cultura Nacional. Ao longo da sua existência foram atribuídos 19 prémios (12 em poesia e 6 em prosa), 8 menções honrosas (6 em poesia e 2 em prosa).