Detidos imigrantes ilegais no Tomboco

Nove cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), que pretendiam chegar a Luanda ilegalmente, foram detidos esta terça-feira nas matas da comuna de Kinsimba, município do Tomboco, província do Zaire.

Segundo o porta-voz do comando provincial do Zaire da Polícia Nacional, inspector-chefe Luís Bernardo, que avançou a informação à imprensa, os referidos imigrantes, três dos quais do sexo feminino e em estado de gestação, foram encontrados por populares que se dirigiam às lavras, tendo denunciado o facto às autoridades.

Informou que este grupo de cidadãos da RDC entrou em território nacional pela fronteira terrestre do Luvo, 60 quilómetros a norte da cidade de Mbanza Kongo, guiado por um cidadão angolano que se encontra foragido.

“Ao se aperceber da presença dos efectivos da Polícia Nacional, o suposto guia meteu-se em fuga, abandonando os estrangeiros na floresta”, explicou a fonte, acrescentando que o objectivo desses imigrantes era para transpor a barreira policial por vias clandestinas para depois pegarem táxi mais a frente.

Esses cidadãos do país vizinho foram já entregues ao Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) para o seu repatriamento.

O responsável apelou a população a continuar a colaborar com as autoridades, denunciando os prevaricadores.

A província do Zaire, norte de Angola, partilha 310 quilómetros de fronteira com a República Democrática do Congo (RDC), sendo 120 quilómetros de fronteira terrestre e 190 de fronteira fluvial, através do rio Zaire.