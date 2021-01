Diassonema Mucungui viaja hoje para o Qatar

A campeã africana de judo, da categoria dos menos de 57 quilos, e atleta do 1º de Agosto, Diassonema Mucungui, segue esta noite, com escalas técnicas em Lisboa e Paris, para o Qatar, onde disputa o torneio internacional “Doha Masters’ 2021”, de 11 a 13 deste mês, na cidade de Doha.

Mucungui, também conhecida por Neide, aguarda pela emissão do passaporte, tratado quarta-feira da semana passada após o regresso do Madagáscar, onde conquistou a medalha de ouro no Campeonato Africano. “Tenho tudo pronto, mas falta-me o passaporte, que ainda não saiu do Serviço de Migração e Estrangeiros. Estamos a aguardar pelo deferimento”, disse Neide preocupada com a emissão do documento.

Diassonema Mucungui é a melhor atleta angolana no “ranking” mundial, onde ocupa a 35ª posição, com 1379 pontos, uma quota africana para a qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Acácio Cassule “Bebe Água”, -73 Kg, está no 141º lugar, com 166 pontos, Afonso Bimbi, -81 Kg (154º/130), Frederico João, – 90 Kg (182º/63), Miguel Luyeki Kama, +100 Kg (194º/10), Casimiro Bento, – 100 Kg (204º/18) e Euclides Ricardo, – 81 Kg (340º/10). Para a cidade de Doha, a judoca do clube do Rio Seco vai acompanhada da atleta olímpica e técnica feminina do 1º de Agosto, Antónia de Fátima “Faya”.

O torneio “Doha Masters”, que vai ter a participação de 398 atletas, sendo 183 femininas e 215 masculinos, em representação de cinco continentes e 70 países, é referente ao Campeonato do Mundo e qualificativo para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

A XXXII edição dos Jogos Olímpicos de Verão disputa-se de 23 de Julho a 8 de Agosto, na capital do Japão, com um número estimado de 12750 atletas de 206 países. As competições sob a égide da Federação Internacional de Judo (IJF) reiniciaram no fim de Outubro, com a disputa do Grand Slam de Budapeste, na Hungria.