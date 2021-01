Selecção termina estágio na quinta-feira

Com a inclusão ontem de Elias Nogueira e Rome António Hebo, a Selecção Nacional sénior masculina de andebol entra hoje na derradeira semana de estágio na cidade do Lubango com vista a disputa da 27ª edição do Campeonato do Mundo a decorrer de 13 a 31 do corrente no Egipto.

A preparação termina na próxima quinta-feira. A integração de Elias e Rome, atletas da Madeira SAD de Portugal e Dínamos de Bucareste da Roménia, constitui uma “lufada de ar” para a equipa técnica liderada por José Pereira “Kidó”. A dupla “aumentou a consistência do grupo” que busca melhorar a 23ª posição alcançada na edição anterior.

Hoje, a partir das 7h00, o combinado nacional trabalha no ginásio do Complexo Turístico e Desportivo da Nossa Senhora do Monte para manter os índices físicos e, às 16h00, treina os sistemas defensivos, esquemas de ataque e contra-ataque, no quadro do aprimoramento do modelo de jogo a utilizar na montra mundial.