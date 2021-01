Muitos favoritos para os Óscares

Num ano com uma temporada de prémios em que o foco são as estreias em online, o principal foco dos prémios de cinema de 2021 vão ser as grandes interpretações, com actores como o Frances McDormand, Kate Winslet, Anthony Hopkins, Chadwick Boseman, Glenn Close ou Michelle Pfeiffer a estarem entre os favoritos aos Óscares.

Este ano, os actores são o principal enfoque da cerimónia, que acontece dia 25 de Abril. Nesta altura, nomes como Viola Davis, Riz Ahmed, Delroy Lindo, Gary Oldman, Frances McDormand, Kate Winslet e o malogrado Chadwick Boseman estão na linha da frente.

Nos secundários, importa não descartar Bill Murray, em “On The Rocks”, de Sofia Coppola, e a surpresa de “Os 7 de Chicago”, de Aaron Sorkin, bem como Leslie Odom Jr. em “One Night in Miami” e Sacha Baron Cohen também em “Os 7 de Chicago”. No que toca a interpretações masculinas, parece haver uma enorme aclamação generalizada em torno de Gary Oldman, em “Mank”, de David Fincher. Esta produção da Netflix mostra o actor que venceu o Óscar recentemente em “A Hora mais Negra”, como Churchill, na pele do argumentista de Citizen Kane.

Tal como nos actores, os filmes com selo Netflix também jogam cartada forte nos prémios femininos, que têm como favoritas nomes como Frances McDormand, em “Nomadland – Sobreviver na América”, Viola Davis, por “Ma Rainey – A Mãe do Blues” e a italiana Sophia Loren, no drama italiano “Uma Vida à Sua Frente”, realizado pelo seu filho Edoardo Ponti.