Militares preparam disputa da meia-final

A equipa principal do 1º de Agosto regressa hoje, às 13h00, à quadra do Victorino Cunha para projectar a meia-final da 27ª edição da Supertaça Wlademiro Romero em basquetebol sénior masculino diante do Interclube, agendada para o próximo dia oito do corrente no Pavilhão Gimnodesportivo da Cidadela.

Em declarações ao Jornal de Angola ontem, o técnico principal Manuel Sousa “Necas” revelou que o poste Felizardo Ambrósio “Miller” e os extremos Fidel Cabita e Edson Ndoniema ficam de fora da primeira sessão de treinos do novo ano por lesão.

“No período da manhã, vamos realizar os testes habituais para o despiste à Covid-19 e treinamos no período da tarde. Dos jogadores limitados por questões físicas, a situação do Cabita é a mais preocupante: tem um dos joelhos inflamados e não se sabe exactamente quando volta a treinar com a equipa”, explicou.

Necas mostrou-se satisfeito com a resposta do grupo durante a disputa do Torneio de Natal e vai aproveitar os dias que antecedem a “luta” pelo troféu da Supertaça, que marca a abertura da época desportiva, para voltar a avaliar a prontidão dos pupilos.

No treino desta tarde, a vertente táctica vai dominar a sessão com saídas em contra-ataque, em busca de vantagem numérica, recuperação defensiva, bem como a defesa homem a homem.

“O Torneio de Natal serviu para aferir o estado de prontidão dos jogadores. Queremos manter a mesma dinâmica, embora não tenhamos atingido o pico da forma desportiva. É um processo paulatino e vamos lá chegar com muito trabalho”, sublinhou.