Liverpool obrigado a somar pontos para manter liderança

O Liverpool está obrigado a conquistar pontos, hoje diante do Southampton para manter a primeira posição na tabela classificativa da Premier League, designação oficial do campeonato inglês de futebol.

Em caso de derrota na partida desta noite, 21h00, que marca o encerramento da 17ª jornada, os Reds, líderes com 33 pontos, deixam o posto a mercê do Manchester United às ordens de Ole Gunnar Solkjaer.

Os Red Devils têm o mesmo número de pontos e menos um jogo. Por essa razão, a Jürgen Klopp e comandados, os adeptos, ainda em número bastante reduzido nas bancadas, em cumprimento às medidas de biossegurança como uma das formas de combate à propagação da pandemia da Covid-19, hão-de exigir certamente um triunfo para ampliarem a vantagem em três pontos.

Nonos com 26 pontos, os Saints, orientados por Ralph Hasenhüttl, sabem que uma vitória os catapulta para os lugares de acesso às competições europeias, embora a procissão ainda vá no adro.

Antes, para a mesma ronda, jogaram Manchester United – Aston Villa (2-1), Everton – West Ham (0-1), West Brom – Arsenal (0-4), Brigton – Wolves (3-3), Crystal Palace – Sheffield United (2-0), Tottenham – Leeds United (3-0), Newcastle – Leicester ( 2-1), Chelsea-Manchester City (1-3) . Burnley – Fulham foi adiado por tempo indeterminado.

Liga NOS

Com o Sporting de pedra e cal na liderança, 32 pontos, mercê da vitória por 2-0 sobre o Braga, a 12ª jornada do campeonato português de futebol, designado Liga NOS, fica concluída hoje, quando jogarem a partir das 22h15, Portimonense – Farense.

Antes, às 20h00, defrontam-se no Estádio Cidade de Barcelos, Gil Vicente e Belenenses.

O encontro entre Portimonense, último classificado com oito pontos, e Farense, 17º com nove, é entre equipas aflitas, ou seja, em fuga aos lugares de despromoção.

De referir que o Farense é o clube onde actua o avançado angolano Djalma Campos, cuja estreia na Liga ainda não aconteceu por estar a recuperar de lesão muscular.

O encontro entre gilistas, 11º classificados com 12 pontos, e azuis e brancos do Restelo, 13º com 11, também é entre equipas fugitivas aos lugares da cauda.

Sábado, com golos de Pedro Gonçalves (54 minutos) e Matheus Nunes (78′), os leões liderados tecnicamente por Rúben Amorim garantiram os três pontos. Apesar da derrota, os minhotos liderados por Carlos Carvalhal dispuseram de oportunidades para marcar.

A segunda parte começou com um golo anulado a Paulinho. O avançado bracarense atirou de cabeça, mas estava em posição irregular aquando do cruzamento de Sequeira, confirmada pelo VAR (video-árbitro). Com o tropeção, o Braga continua na quarta posição com os mesmos 24 pontos. No prosseguimento da ronda, o Tondela ganhou por 1-0 ao Famalicão.

La Liga

Em Espanha, Valência, antepenúltimo (18º com 15 pontos) e Cadiz (12º-19) têm a honra de fechar a ronda às 21h00. A fazer uma época atípica, os valencianos querem dar mostras da capacidade encetando a recuperação.

Eis os outros resultados da jornada: Villareal – Levante (2-1), Betis – Sevilha (1-1), Getafe – Valladolid (0-1), Real Madrid – Celta de Vigo (2-0) e Atlético Bilbao – Elche (1-0), Alaves – Atlético de Madrid (1-2).

Calccio

Na Itália, para a 15ª jornada, o Inter derrotou de forma copiosa, 6-2, o Crotone. O resultado permite-lhe somar 36 pontos na segunda posição. A AS Roma ganhou à Sampdoria (1-0), Atalanta – Sassuolo (5-1), Cagliari – Napoli (1-4), Fiorentina – Bologna (0-0), Genoa – Lazio (1-1), Parma – Torino (0-3) e Spezia – Verona (0-1).