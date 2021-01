Optimização do tráfego durante a pandemia, fibra óptica, competição na nuvem … 2020 viu muitos progressos em conectividade, mas três emergências permanecem.

A economia digital africana certamente se lembrará de 2020 como um cheque surpresa gigantesco. E o comentário sobre a cópia devolvida seria mais ou menos assim: “Ganhos sólidos a serem capitalizados”.

A onda da Covid-19 levou milhões de cidadãos a usar uma variedade de serviços móveis, desde a entrega de refeições até o pagamento por meio de videoconferência. Esses novos usos colocaram as redes de alta velocidade sob pressão, mas resistiram.

Telecomunicações: 2020, o ano que mudou tudo na África

Ao contrário das redes rodoviária, ferroviária ou marítima, a rede de internet não terá sido negligenciada durante a pandemia ligada ao novo Coronavírus. Longe disso, já que os trabalhos e aulas à distância, assim como o consumo de entretenimento online, explodiram o tráfego nos últimos meses, de acordo com operadoras africanas.

Um aumento observado em todo o continente

A Maroc Telecom, por exemplo, notou um aumento de cerca de 25 a 30% no consumo de Internet, que a operadora da Cherif amortizou aumentando a sua capacidade em 20% nos cabos internacionais SeaMeWe-3, Estepona-Tétouan e Atlas. No mar.

Mais a sul, no Senegal, Mamadou Mbengue, director-geral da operadora Free (aquisição da Tigo em 2018), confia ter observado uma “explosão” no tráfego da Internet móvel de 20%. Essa repentina demanda por largura de banda levou a operadora a aumentar a capacidade alugada para a espanhola Telefónica e a Dubai Dolphin no cabo submarino internacional ACE.

Fortalecer a força de trabalho dedicada à rede

Esse fluxo extraordinário deve ser controlado por equipes na ponte vinte e quatro horas por dia. “Para a gestão técnica da rede, deve haver necessariamente colaboradores no escritório. Como é habitual, as equipas trabalham em rodízio, mas neste período em particular, aumentámos excepcionalmente o quadro de pessoal em 20%, transferindo determinadas competências, como perfis informáticos, para as equipas de campo ”, explica o dirigente senegalês. No senegal, a Free emprega 400 pessoas em tempo integral.