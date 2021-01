Cinco de sete membros de uma família recebem alta

Cinco de sete membros da mesma família, que deram entrada, sexta-feira, no Hospital Provincial do Zaire, inanimados, receberam alta médica no sábado.

O supervisor em serviço daquela unidade sanitária, Dose Mankenda, disse, ontem, à Angop, que o desmaio terá sido provocado por inalação de uma substância tóxica, por identificar. Explicou que em internamento continuam um menino de cinco anos, por apresentar um quadro de malária bastante avançado, e a avó, que ainda se queixa de fortes dores de cabeça, mas ambos em estado estável.

Os sete membros da mesma família, mãe, filhos e avó, foram encontrados por vizinhos, sexta-feira, desmaiados no interior da sua residência, no bairro Sagrada Esperança, em Mbanza Kongo. O enfermeiro descartou a possibilidade de tratar-se de uma intoxicação alimentar.

Informou que o Serviço de Investigação Criminal (SIC) trabalha no apuramento das reais causas do ocorrido.

Acrescentou que o banco de urgência do Hospital Provincial atendeu, entre sexta e sábado, 60 casos, com destaque para seis agressões físicas, dois incidentes com armas de fogo, cinco acidentes de viação envolvendo motociclos e um caso de tropeço.

Apenas um caso requer cuidados redobrados de saúde: a vítima de disparo por arma de fogo atingida na região do abdómen.