Briga no Cazenga termina em morte

Gourgel Miguel António, 35 anos, foi morto, na semana finda, em Luanda, por um amigo de 36 anos, com golpes de faca, alegadamente devido a desentendimentos, por causa de bebida.

De acordo com o chefe do Departamento de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, inspector-chefe Nestor Goubel, Gourgel António morreu por volta das 16 horas do dia 31 de Dezembro, no bairro do Tunga Ngó, município do Cazenga, no interior da residência do amigo. A morte aconteceu quando o malogrado Gourgel António, que vivia na rua do Big, deslocou-se à residência do amigo, com o propósito de lhe pedir cerveja.

Segundo Nestor Goubel, o acusado não aceitou o pedido, situação que gerou uma forte discussão. Durante a briga, acrescentou, o acusado pegou numa faca e desferiu um golpe na região do tórax do malogrado, que morreu no local.

O acusado já foi detido pela Polícia Nacional, indiciado no crime de homicídio voluntário, cuja moldura penal vai dos 20 aos 24 anos de prisão.

Nestor Goubel apelou aos jovens a primarem pelo diálogo no sentido de se evitarem situações do género.