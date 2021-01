António Costa recebeu Francisca Van Dunem em São Bento para debater escolha de procurador europeu

A estação pública de televisão adianta ainda que António Costa “manifestou total apoio e confiança” a Francisca Van Dunem para que a governante se mantenha em funções.

O primeiro-ministro António Costa recebeu esta segunda-feira a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, no Palácio de São Bento, para abordar a polémica escolha de José Guerra para procurador europeu, avançou a RTP.

A estação pública de televisão adianta ainda que António Costa “manifestou total apoio e confiança” a Francisca Van Dunem para que a governante se mantenha em funções.

No debate desta segunda-feira entre Marcelo Rebelo de Sousa e João Ferreira, na TVI, o Presidente da República foi confrontado com o caso do procurador e acabou por confirmar que, em conversa com António Costa, o primeiro-ministro disse a Marcelo que tinha total confiança na ministra da Justiça.

A polémica sobre a escolha de José Guerra para procurador europeu, em detrimento de Ana Carla Almeida, procuradora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), onde são investigados os processos mais complexos da criminalidade económico-financeira, levou o ano passado a ministra da Justiça dar explicações perante a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O responsável máximo da DGPJ, Miguel Romão, demitiu-se hoje do cargo na sequência da polémica sobre as incorreções contidas no currículo do procurador europeu José Guerra.

Em comunicado, o Ministério da Justiça (adianta que o diretor-geral da DGPJ colocou hoje o seu lugar à disposição, tendo em conta os últimos acontecimentos que envolvem o currículo do procurador José Guerra, decisão que foi aceite pela ministra.

Francisca Van Dunem comunicou ainda a sua inteira disposição para se deslocar ao parlamento o mais rapidamente possível após o pedido do PSD que pretende esclarecer notícias que referem que o Governo terá dado informações falsas para justificar a escolha de José Guerra como procurador europeu.