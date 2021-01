Analista que acompanha Angola para a IHS Markit diz que Kwanza vai continuar a depreciar

A analista que segue a economia de Angola na IHS Markit alerta que o Kwanza vai continuar a depreciar-se, depois de uma contracção de 6,5% do PIB em 2020.

A economista Alisa Strobel disse à Lusa que a queda de 40% da actividade do sector da construção, no segundo trimestre do ano passado contribuiu para a queda do PIB e para a descida da previsão sobre a evolução da economia angolana, por parte da agência britânica de informações e serviços financeiros, IHS Market.

O que quer dizer que Angola poderá ter entrado no quinto ano consecutivo de crescimento económico negativo. O próprio Executivo, prevendo um crescimento económico nulo ou perto de zero para 2021, procurou atenuar esta situação com a revisão do OGE em Dezembro de 2020.