Seis mortos em ataque ao Leste da República Democrática do Congo

Seis pessoas, incluindo uma criança, foram mortas quarta-feira última por um grupo armado numa região montanhosa do leste da República Democrática do Congo, disseram fontes locais.

As vítimas estavam concentradas num campo de deslocados em Bijombo, região do Planalto congolês, palco de violência entre milícias étnicas, noticia a AFP. “Eles foram atacados nas proximidades do seu acampamento por forças milicianas de Ngumino-Twirwaneho”, um grupo liderado por um ex-coronel do exército da RDC, de acordo com o porta-voz do Exército da província de Kivu do Sul.

As seis mortes, que incluíram uma criança de 10 anos, foram enterradas numa vala comum na noite de quarta-feira, disse um líder da sociedade civil local, Ombeni Kashongo. Uma menina de 12 anos foi ferida a caminho de um centro médico para tratamento, disse uma enfermeira local.