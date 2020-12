Sagrada aguarda decisão da CAF para jogar com Orlando

Com o alastramento de casos da nova estirpe da Sars-Cov-2, em solo sul-africano, a direcção do Sagrada Esperança aguarda pelo parecer da Confederação Africana de Futebol (CAF) e do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD) sobre a realização ou não do jogo diante do Orlando Pirates, marcado para 6 de Janeiro, em Joanesburgo, relativo à segunda-mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça CAF.

Em declarações ao Jornal de Angola, José Muacabalo Tomás, presidente de direcção do Sagrada Esperança, disse que “nós notificámos à direcção da FAF, que por sua vez, reportou o assunto à Confederação Africana de Futebol. Portanto, estamos à espera de uma informação oficial, se iremos viajar ou não, uma vez que aumenta na África do Sul, o número de casos da nova estirpe da Sars-Cov-2”, referiu o dirigente.

Atendendo à actual situação em território sul-africano, a formação diamantífera teve de adiar a viagem de 2 para 5 de Janeiro, caso venha a acontecer a deslocação ao local de jogo. “Em princípio, iremos embarcar no dia 5, jogaremos a 6 e regressaremos a 7.Temos todo o expediente administrativo tratado, com a companhia de bandeira nacional”, adiantou José Muacabalo Tomás.

Em desvantagem na eliminatória, após a derrota caseira, por 0-1, o presidente de direcção do conjunto verde e branco, diz que apesar das possibilidades serem bastante remotas, não atira a tolha ao tapete.

”Ainda temos 90 minutos para discutirmos a eliminatória. Não podemos pensar de forma alguma, que já não temos hipóteses de qualificação. Sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa”, disse.

Depois do adiamento do jogo da segunda jornada do Girabola2020/21, frente ao Sporting de Cabinda, remarcado para 10 de Janeiro.

Os “lundas” realizam esta manhã, às 9h00, no Complexo Desportivo “Suka Reis”, um treino técnico-táctico, sem descurar a vertente física. No arranque do campeonato, a equipa de Roque Sapiri empatou (1-1), na deslocação ao Lobito diante da Académica local.