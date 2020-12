Rescaldo do Caso Unitel: Isabel dos Santos deu tudo de si em Paris

Perante a justiça francesa, a bilionária angolana tenta anular uma decisão arbitral que a obriga a pagar, com os seus co-accionistas, mais de 600 milhões de dólares à portuguesa PT Ventures. História de uma etapa-chave no caso Unitel.

Se Isabel dos Santos não compareceu ao tribunal, o seu nome foi omnipresente nos debates que animaram, segunda-feira, 7 de Dezembro, a primeira câmara civil do Tribunal de Recurso de Paris. E por boas razões, sob as madeiras, ouro e lustres da justiça francesa, um passo fundamental foi executado em um caso importante para a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, o caso Unitel, em homenagem ao principal operador da telefonia móvel em Angola .

Desde 2015, este importante caso – pela sua duração, presença internacional e participação financeira – coloca a líder angolana, através da sua empresa Vidatel, contra o grupo português PT Ventures, subsidiária da gigante brasileira das telecomunicações Oi, na gestão da operadora angolana.

Este último era detido em partes iguais (25%) pela Vidatel, a PT Ventures, o general angolano próximo de Santos padre Leopoldino do Nascimento “Dino” (através da sua empresa Geni) e da petrolífera nacional Sonangol (via Mercury) até no início de 2020, quando a Oi vendeu sua participação para a Sonangol.