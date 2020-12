PRS espera que realização das Autarquias Locais seja uma prioridade em 2021

Para o líder do Partido de Renovação Social, Benedito Daniel, as divergências existentes entre os diferentes grupos parlamentares não podem continuar a adiar a concretização das primeiras Eleições Autárquicas no país, que seriam realizadas no ano que está a findar

O presidente do Partido de Renovação Social (PRS), Benedito Daniel, lamentou, ontem, em Luanda, o facto de o país não ter conseguido institucionalizar as Autarquias Locais em 2020, tal como estava previsto, esperando que seja uma das prioridades em 2021, a começar por se aprovar a lei sobre a Institucionalização das Autarquias Locais, aquela que permitirá a realização das Eleições Autárquicas.

O também representante do PRS na casa das leis espera que os diferentes grupos parlamentares cheguem a um consenso no que respeita ao modelo sobre a institucionalização das Autarquias Locais. “Esperamos que, em 2021, aquela que consideramos a lei-mãe, que é a Lei sobre a Institucionalização das Autarquias, seja aprovada e as mesmas venham a ser realizadas agora. Se tal não vier a acontecer, então poderemos afirmar que não há nenhuma vontade política em serem realizadas”, disse.

O parlamentar reconheceu que 2020 foi um ano difícil, porém enalteceu o empenho da Assembleia Nacional por ter concretizado todas as suas Sessões inicialmente planeadas.

“Tirando as Eleições Autárquicas que não foram realizadas, o ano político foi de sucesso, sobretudo a nível da Assembleia Nacional, porque em nenhum momento falhou nas suas tarefas, todas as Sessões que estavam programadas foram realizadas, houve inclusive outras Sessões extraordinárias”, acrescentou.

PRS cresceu em 2020

Para Benedito Daniel, 2020 foi o ano em que o PRS cresceu em termos de mobilização e ingresso de novos militantes.

O político afirmou que, apesar das limitações nas deslocações impostas pela pandemia da Covid-19, o partido alcançou bons ingressos no Norte e no Sul do país.