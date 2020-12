Polícia branco perde emprego após matar um afro-americano

Um agente da Polícia caucasiano do Ohio, nos Estados Unidos, foi despedido depois do homicídio de um afro-americano desarmado e apenas com um telemóvel na mão, a quem o agente também recusou assistência médica durante vários minutos.

O homicídio de Andre Hill, de 47 anos, ficou registado na câmara instalada na farda do agente Adam Coy.

O polícia de Columbus foi despedido poucas horas de-pois de uma sessão em tribunal para determinar exactamente se Coy manteria ou não o emprego, explicitou o director de Segurança Pública daquela cidade, através de uma declaração, citada pela agência de notícias Associated Press (AP).

“As acções de Adam Coy não correspondem ao juramento de um agente da Polícia de Columbus, ou aos padrões que nós e a comunidade exigimos aos nossos agentes”, acrescenta-se na nota.

A morte de Andre Hill “é uma tragédia” para a comunidade de Columbus.

O ex-agente vai ser alvo ainda de uma investigação. O despedimento era o cenário mais provável depois de uma declaração em vídeo do chefe da Polícia daquela cidade, Thomas Quinlan, na véspera de Natal, na qual dizia ter provas suficientes para considerar que tinha de o demitir.

“Isto é que é prestação de contas”, disse, na altura, Quinlan, acrescentando que existiam “provas sólidas” e que o ex-agente teria de responder judicialmente pelo crime que cometeu.

Adam Coy e outro agente responderam a um pedido de emergência de um cidadão, na última terça-feira, em relação a um automóvel que estava estacionado na entrada da sua casa.

Este é o mais recente caso na recta final de um ano marcado pela grande contestação popular em torno da Justiça racial nos Estados Unidos que alastrou a todo o mundo depois do homicídio do cidadão afro-americano George Floyd em Minneapolis, no Minnesota.

Floyd foi asfixiado por um dos agentes que o deteve e esteve durante vários minutos a pedir ajuda sem que o pedido fosse atendido pelo agente que o matou ou pelos restantes polícias que o viram morrer, imobilizado.

Busto de Breonna Taylor

Uma nova escultura em homenagem a Breonna Taylor no centro de Oakland, Califórnia, foi parcialmente destruída durante o fim-de- semana. A Polícia está a investigar o caso como um acto de vandalismo.

O busto de Breonna Taylor, uma mulher negra que foi fatalmente alvejada, em Março, pela Polícia, tinha sido instalado há apenas duas semanas, na Praça Latham. Taylor foi uma profissional de saúde e tinha 26 anos.