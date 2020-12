Nadadores do Clube Náutico retomam sessões de treino

Os nadadores do Clube Náutico da Ilha de Luanda (CNIL) retomam os treinos no dia 4 de Janeiro de 2021, depois de duas semanas de férias colectivas em comemoração da quadra festiva. A informação foi prestada ao Jornal de Angola pelo treinador principal, Carlos Alberto.

O técnico manifesta preocupação com a forma desportiva dos atletas, provocada pela Situação de Calamidade Pública decorrente da pandemia da Covid-19. O arranque da preparação da época desportiva 2020/2021 aconteceu em Setembro último, depois de seis meses de inactividade.

“Os atletas ficaram muito tempo parados. Por essa razão, elaboramos um plano de treinos para recuperar as suas performances. Os trabalhos inserem-se nos aspectos técnicos e físicos”, disse. Carlos Alberto assegurou que “alguns atletas já apresentam boa compleição física e desportiva” e trabalham “arduamente para que se atinja o desejado”.

O reinício das actividades desportivas oficiais na natação depende do diálogo entre as lideranças da Federação Angolana e do Ministério da Juventude e Desportos que pode acontecer nos próximos dias no âmbito do programa de auscultação da titular da área.