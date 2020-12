João Leão confiante em “forte recuperação da economia em 2021”

Ainda assim, Leão admite que a segunda vaga da pandemia está a ser “muito intensa”, motivo pelo qual antecipa um “inverno bastante exigente”. Veja a mensagem do ministro de Estado e das Finanças.

O ministro de Estado e das Finanças, João Leão, considera que as notícias sobre as vacinas permitem antecipar uma “evolução favorável” da economia no próximo ano e deixa uma mensagem de confiança perspetivando uma “forte recuperação” em 2021.

“O surgimento com sucesso das vacinas para a Covid-19, permite antecipar uma evolução favorável da pandemia ao longo do próximo ano, o que cria as condições para uma forte recuperação da economia em 2021. Já conseguimos ver a luz ao fundo do túnel, mas ainda o temos de atravessar”, lembra o ministro das Finanças.

Num curto vídeo enviado às redações, Leão fala sobre o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), que ontem foi promulgado, reiterando as três prioridades do documento: combater a pandemia, proteger os rendimentos e proteger o emprego e recuperar a economia.

Ainda assim, Leão admite que a segunda vaga da pandemia está a ser “muito intensa”, motivo pelo qual antecipa um “inverno bastante exigente”.

Leão revela que o OE2021 inclui medidas que “vão dar um contributo fundamental para uma forte recuperação da economia. E dessa forma também para a redução do défice e da dívida pública”.

O Presidente da República promulgou, na terça-feira, o OE2021 considerando as “complexas condições” da sua elaboração e urgência de entrada em vigor, mas apontou-lhe “limitações a maior ênfase social” ou “não acolhimento” de pretensões empresariais.

Numa nota divulgada na página da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa salientou a “óbvia importância” de o país ter um orçamento em 1 de janeiro do próximo ano, “atendendo à urgência do combate à pandemia e seus efeitos comunitários, bem como à adequada receção das ajudas europeias, designadamente, do Plano de Recuperação e Resiliência”.