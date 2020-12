Girabola 2020/21: Moya garante vitória sobre Interclube

Um golo de Moya, aos 57 minutos de jogo, garantiu três pontos ao 1º de Agosto, esta terça-feira, em Luanda, diante do Interclube, na primeira jornada do Girabola 2020/21.

Em partida disputada no Estádio 11 de Novembro, Moya aproveitou uma falha do defesa central Balsa e atirou colocado para o único tento do desafio.

Os “militares” ocupam o terceiro lugar da classificação, atrás do Recreativo da Caála e Petro de Luanda, todos com três pontos, com vantagem dos caalenses, mercê da vantagem de golos.

Resultados da 1ª Jornada:

Académica do Lobito-Sagrada Esperança 1-1

Recreativo da Caála-Baixa de Cassange 4-0

Wiliete de Benguela-Santa Rita 1-1

Ferrovia do Huambo-Cuando Cubango FC 1-1

Petro de Luanda-Bravos do Maquis 3-1

1º de Agosto-Interclube 1-0

Progresso do Sambizanga-Recreativo do Libolo (adiado “sine die”)

Sporting de Cabinda-Desportivo da Huíla (adiado “sine die”)

Classificação:

1. Recreativo da Caála 1 jogo/3 pontos

2. Petro de Luanda 1/3

3. 1º de Agosto 1/3

4. Sagrada Esperança1/ 1

5. Académica do Lobito 1/1

6. Williete de Benuela 1/1

7. Ferroviário do Haumbo 1/1

8. Cuando Cubango FC 1/1

9. Santa Rita do Uíge1/1

10. Libolo 0/0

11. Desportivo da Huíla 0/0

12. Sporting de Cabinda 0/0

13. Progresso 0/0

14. Interclube 1/0

15. Baros do Maquis 1/0

16. Baixa de Cassange 1/0

Próxima jornada (2ª)

Cuando Cubango FC-1º de Agosto

Desportivo da Huíla-Ferroviário do Huambo

Sagrada Esperança-Sporting de Cabinda

Bravos do Maquis-Académica do Lobito

Libolo-Petro

Baixa de CassangeProgresso do Sambizanga

Santa Rita-Recreativo da Caála

Interclube-Williete de Benguela