Funcionária bancária detida por fraudes em contas

Uma cidadã angolana, funcionária bancária, em Luanda, foi detida por ser integrante de um grupo que se dedicava a transferências bancárias fraudulentas.

A detenção da jovem de 28 anos acontece no âmbito das acções de sequência investigativa da Operação Dezembro, do grupo Táctico de Intervenção do Departamento em coordenação com a Brigada Anti-Crime da Secção de Investigação de Ilícitos Penais do Comando Municipal de Luanda.

O grupo, para além de pertencer a cidadã de 28 anos, identificado por IPBC, estão também outros dois, BCN, também conhecido por N, de 47 anos e o cidadão EJ, também conhecido por B, segundo informações disponibilizadas pelo SIC.

A detenção foi efectuada por volta das 16h40, no parque de estacionamento do V20, Cidade do Kilamba, lugar em que havia marcado, via WhatsAap, com um dos comparsas, no sentido de proceder à entrega de 3 milhões de Kwanzas, valores monetários fraudulentamente levantados.

No momento, foi-lhe apresentada e entregue a cópia do Mandado de Detenção, convidada a seguir para as instalações do SIC. Para além dos 3 milhões de Kz, foram apreendidos mais 130 cartões multicaixa, diversos documentos de natureza bancária e uma viatura de marca Hyundai i50.