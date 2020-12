Detido um funcionário por simulação de roubo

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve, segunda-feira, em Luanda, um indivíduo, de 28 anos, identificado, por ter simulado terem lhe roubado, na via pública, dois milhões de kwanzas, que pertencem à empresa onde trabalha.

De acordo com o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC/Geral, superintendente Manuela Halaiwa, ao funcionário, que desempenha as funções de relações públicas, foi-lhe incumbida a missão de levantar o dinheiro e depositá-lo numa outra conta da empresa.

O acusado, ao invés de cumprir as orientações, depositou o dinheiro na conta da namorada e apresentou, por volta das 17 horas, uma queixa-crime no piquete da 23ª Esquadra do Morro Bento, segundo a qual tinha sido assaltado, de acordo com o porta-voz do SIC/Geral.

O acusado explicou que foi assaltado por volta das 13H00, quando se fazia transportar por uma motorizada, em direcção a uma dependência do banco BCI e que, além do dinheiro, os meliantes levaram também a motorizada e um telemóvel.

Segundo o mesmo, foi abordado por três elementos, que circulavam a bordo de uma viatura de marca Hyundai, modelo i10, cor preta, dos quais um com uma arma de fogo do tipo AKM, e, sob ameaças de morte, apoderaram-se do dinheiro, da motorizada e do telemóvel.

De acordo com o porta-voz do SIC, depois de vários interrogatórios o acusado confessou ter simulado o assalto.

O SIC apreendeu os valores em causa, que se encontravam na conta bancária da namorada, sendo que diligências estão em curso para apurar mais elementos.