Como as empresas ocidentais minam a democracia africana

Algumas de suas mensagens de texto não estavam sendo entregues. Eles sabiam que não era um problema geral da rede, porque a maioria de suas mensagens estava chegando. Foi possível entrar em contato com seus pais, seu ente querido e seu chefe … mas assim que você tentou enviar uma mensagem incluindo o nome do principal líder da oposição, Tundu Lissu, a rede falhou.

Isso foi algo mais sofisticado do que os tipos de paralisação geral da Internet que causaram tantos danos à democracia e à economia em países como Camarões, Etiópia, Sudão e Zimbábue. Em vez disso, os tanzanianos foram sujeitos a uma forma de censura online seletiva que foi deliberadamente projetada para minar a campanha do candidato com maior probabilidade de derrotar o presidente John Magufuli.

Logo ficou claro como isso foi feito.

As empresas de telefonia móvel cederam à exigência do governo de filtrar e bloquear mensagens contendo certos termos associados ao principal partido de oposição do país. Uma dessas empresas foi a Vodacom Tanzania, parte do Grupo Vodafone, uma empresa multinacional com sede na Grã-Bretanha. Apesar de proclamar orgulhosamente seu compromisso em promover “inclusão para todos”, “operar com responsabilidade” e contribuir para os “ODS da ONU” em seu site , uma empresa ocidental ajudou um líder autoritário a minar a liberdade de expressão.

O case da Vodafone é apenas a ponta do iceberg. Enquanto os governos ocidentais estão investindo centenas de milhões de dólares todos os anos em programas destinados a fortalecer a democracia na África, as empresas ocidentais estão envolvidas em uma série de atividades que ajudam a apoiar autocratas abusivos e com baixo desempenho.

Os exemplos mais conhecidos disso são talvez as empresas ocidentais de armas que vendem armas para regimes repressivos e as numerosas empresas ocidentais que se beneficiam de acordos corruptos e lavagem de dinheiro que permite aos ditadores enriquecer rapidamente enquanto criam um fundo secreto para o partido no poder.