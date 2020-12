Chancelarias de Defesa têm novo regulamento

O Conselho de Relações Internacionais do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria aprovou, nesta terça-feira, os documentos que regulam o funcionamento do organismo e a gestão das chancelarias de Defesa junto das missões diplomáticas de Angola no exterior.

Os documentos foram aprovados na 1ª reunião ordinária do Conselho de Relações Internacionais, orientada pelo ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, João Ernesto dos Santos “Liberdade”. O Conselho de Relações Internacionais, nos termos do nº 1 do artigo 11º do Estatuto Orgânico do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria, aprovado pelo Decreto Presidencial nº 176/20 de 23 de Junho.

O Conselho é um órgão colegial de consulta e concertação do Ministério da Defesa Nacional em matérias de relações internacionais no domínio da Defesa e integração regional, com responsabilidade directa na formulação de propostas para a organização, planeamento e execução da política e estratégias de cooperação e outros intercâmbios internacionais.

Participaram na reunião os secretários de Estado para a Defesa Nacional, para a Indústria Militar e para os Veteranos da Pátria, o chefe do Estado Maior General das FAA, o director dos Serviços de Inteligência e Segurança Militar, conselheiros do ministro, directores nacionais de Política e Defesa, Administração e Finanças, Gabinete Jurídico, o chefe do Gabinete de Intercâmbio e Cooperação do Estado Maior Geral das FAA, todos membros do organismo.

Como convidados, participaram os comandantes dos ramos das FAA (Exército, Força Aérea Nacional e Marinha de Guerra Angolana), representante do Ministério das Relações Exteriores e o director nacional de Recursos Humanos do Ministério da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria.