André Makanga é o novo treinador do Desportivo da Huíla

André Makanga é desde terça-feira o novo treinador da equipa principal de futebol do Desportivo da Huíla, anunciou o vice-presidente do clube, José Santos Paulino, em conferência de imprensa, realizada na cidade do Lubango.

O vínculo do técnico que substitui no cargo Mário Soares é de um ano renovável. Na ocasião, Makanga, antigo médio e ex-capitão da Selecção Nacional, Palancas Negras, agradeceu a oportunidade dada pela direcção do Desportivo de treinar a equipa.

“Tive várias propostas. Aceitei a do Desportivo da Huíla por ser um clube que tem feito, ao longo dos quatro anos, bons campeonatos”, disse. Relativamente aos objectivos, o técnico de 43 anos, cujo currículo regista passagens pelo Recreativo do Libolo (equipa do Cuanza Sul), primeiro como adjunto e depois como treinador principal, disse: “é um clube que tem chegado às finais da Taça de Angola e tem ocupado os primeiros cinco lugares. É isso que nos comprometemos fazer”, prometeu.

Prosseguindo, referiu que os militares da Região Sul têm bons jogadores, pressuposto importante para dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Mário Soares. Em relação ao Campeonato Nacional, Girabola´2020/2021, reconheceu que será difícil, sobretudo, devido à pandemia da Covid-19.

“Tenho apenas 13 dias de trabalho. Ainda assim, pretendemos atingir a pouco e pouco os níveis desejados”, disse.Para José Paulino, a aposta em André Makanga “era conveniente, pois, desempenhou funções de treinador adjunto da Selecção, além de ter tido papel semelhante no Recreativo do Libolo, onde chegou a ser principal e fez um grande trabalho”, reconheceu.

Enquanto jogador defendeu as cores do Arrifaneuse, Vila Noveuse, Futebol Clube do Porto, Alverca, Vitória de Guimarães, Académica de Coimba, Boavista, todas de Portugal. Jogou ainda no GazianteSport da Turkia, Al-Kwait e Aljahara do Kwait, e AlchaSabe do Qatar.