África: ‘Repressão e resistência são duas tendências principais de 2021’

Intenso, porque tantos eventos importantes vieram um após o outro, desde a eclosão da COVID-19 até as eleições contestadas em Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné e Tanzânia – e, exatamente quando parecia que a tempestade de más notícias se extinguiu, o conflito na Etiópia.

Ofegante, porque tantos lutaram para respirar sob o peso das forças de segurança opressoras, dos Estados Unidos à Nigéria, enquanto milhões de pessoas gravemente doentes com COVID-19 se encontravam com falta de oxigênio, dependentes de ventiladores para sobreviver.

De certa forma, a África é um dos únicos continentes a emergir desses anos mais desafiadores e exaustivos com uma reputação aprimorada.

Ao contrário das expectativas de alguns comentaristas , o coronavírus não dizimou a África como fez a Europa e a América do Norte. Em vez disso, as primeiras paralisações do governo e o rápido fechamento das fronteiras – junto com as populações mais jovens e climas mais quentes – ajudaram a conter a doença. Como resultado, os afropessimistas em todo o mundo ficaram profundamente decepcionados e passaram o resto do ano tentando encontrar o ingrediente mágico que explicaria por que o continente não teve que ser salvo por doadores ocidentais .

Isso representou uma história de sucesso significativa que vale a pena comemorar, até porque é um poderoso lembrete de que os Estados africanos podem agir de maneira eficaz e decisiva para enfrentar os principais desafios nacionais quando for de seu interesse. No entanto, espreitar nas sombras desta narrativa mais positiva é mais preocupante. Em grande parte do continente, mas não em todos, a resposta eficaz ao COVID-19 veio à custa dos direitos humanos e da democracia, fortalecendo ainda mais os regimes autoritários.

A verdadeira história política de 2020, portanto, não é a contenção do COVID-19, mas a maneira como isso desencadeou processos gêmeos de repressão e resistência.

Um ano de repressão e resistência

A disseminação do coronavírus não causou maior violência política em nenhum sentido simplista – em vez disso, exacerbou as tendências existentes. Em países como Quênia, África do Sul e Ruanda, forças de segurança severas que têm sido regularmente acusadas de violações dos direitos humanos usaram força extrema para implementar toques de recolher, levando a inúmeras mortes. Enquanto isso, líderes autoritários que enfrentaram protestos em massa ou eleições – incluindo na Guiné, Uganda, Zâmbia e Zimbábue – aproveitaram a disseminação do coronavírus para manipular as exigências de distanciamento social, restringindo as atividades dos partidos de oposição e grupos da sociedade civil .

O fato de COVID-19 dominar as manchetes e a atenção internacionais também prejudicou a democracia em todo o mundo. Com os Estados Unidos obcecados com sua própria eleição e a novela Trump, e o Reino Unido incapaz de administrar a pandemia ou o Brexit, havia pouca liderança pró-democrática preciosa no cenário mundial. Sentindo que haveria poucas ou nenhuma punição internacional até mesmo para os abusos mais flagrantes, os líderes autoritários pararam de tentar esconder sua repressão.

Não contente em manipular o resultado das eleições gerais na Tanzânia, o governo do presidente John Magufuli usou prisões em massa de líderes da oposição e ativistas para tentar impedir os protestos pós-eleitorais, enquanto nove pessoas foram mortas em confrontos com as forças de segurança na ilha semi-autônoma de Zanzibar.

Talvez encorajado pelos acontecimentos na Tanzânia, o presidente Yoweri Museveni já desencadeou “ violência intensa sem precedentes ” em Uganda, embora as eleições ainda estejam a semanas de distância. O líder da oposição Bobi Wine já foi preso várias vezes, seu carro foi baleado, seu guarda-costas foi atingido por uma bala de borracha e acredita-se que cerca de cem pessoas já morreram nas mãos das forças de segurança .

A COVID-19 também levou a uma intensificação da violência de uma forma muito menos divulgada, mas não menos importante. Em toda a África e em todo o mundo, o fechamento de escolas e as restrições ao movimento da população colocaram mulheres e meninas em um risco muito maior de violência de gênero (VBG).

No Malaui, o fechamento de escolas deixou as meninas em maior risco de abuso por “não estranhos” , como vizinhos e parentes durante o dia. Como resultado, o número de casamentos infantis em alguns distritos aumentou em mais de 90% . Da mesma forma, pesquisadores da Universidade de Birmingham descobriram que a violência das mulheres no Quênia aumentou significativamente durante a pandemia, enquanto a idade média das vítimas diminuiu .

Essa tendência mais ampla se refletiu tristemente na esfera política, com uma série de atos horríveis de violência contra ativistas e líderes femininas que destacam a prevalência de uma forma particularmente misógina de governo autoritário. Como Glanis Changachirere argumentou, escrevendo sobre o Zimbábue, “os corpos das mulheres tornaram-se assim ferramentas perfeitas de objetificação, projetando os desejos de dominação do estado e, por fusão, do ZANU-PF sobre a oposição do MDC-A: seus corpos são usados ​​como armas de violência para enviar uma mensagem profunda de conquista política ao partido contestador ”.

Novas formas de resistência

O aumento da violência política e da Violência Baseada em Gênero tem sido entristecedor de assistir, mas essa nuvem teve um forro de prata que deve nos dar esperança para o futuro. Quase todos os atos de repressão encontraram uma forma inovadora de resistência que demonstrou a criatividade e bravura da oposição africana e dos ativistas da sociedade civil.

A brutalidade policial na Nigéria inspirou protestos em massa impulsionados por um movimento jovem determinado a trazer mudanças. Os esforços do governo para criminalizar os protestos na Zâmbia e no Zimbábue inspiraram os cidadãos a registrar atos individuais de resistência longe dos olhos curiosos das forças de segurança.

Quando esses “ protestos de retalhos ” foram combinados online, via Twitter e Facebook, eles se tornaram mais um tijolo na parede de oposição ao governo autoritário.

Além disso, em todos esses casos, as mídias sociais levaram os protestos a um público global, já que hashtags como #ZimbabweansLivesMatter e #ZanizbarLivesMatter homenageavam o movimento Black Lives Matter e exigiam a mesma atenção às vidas negras perdidas na África. Por sua vez, a fusão de diversas redes de resistência proporcionou um tiro no braço para ativistas em todo o continente.

É fácil desprezar esses protestos – afinal, eles fizeram muito pouco para remover o ZANU-PF do poder no Zimbábue, ou seu homônimo, a Frente Patriótica, do poder na Zâmbia. Mas isso seria um erro. Os protestos populares derrubaram o regime de Omar al-Bashir no Sudão em 2019 – e desempenharam um papel importante ao forçar transições de poder em, entre outros, Burkina Faso, Gâmbia e Níger.

Em nenhum lugar o poder de protesto foi mais evidente em 2020 do que em Malauí, onde protestos regulares em massa mantiveram as eleições falhas de 2019 nas manchetes e aumentaram a pressão sobre as instituições democráticas do país para responder. Depois que a eleição presidencial foi anulada pelos tribunais , uma nova corrida realizada em junho de 2020 foi vencida por uma nova coalizão de oposição. Como resultado dessas mudanças, Malawi se tornou o único país do mundo a se mover em direção à democracia durante a pandemia, e foi posteriormente celebrado pela revista Economist como o “ país do ano ”.

O Malawi também demonstrou a capacidade dos grupos da sociedade civil para desafiar outras formas de violência, visto que a Oxfam Malawi trabalhou com o Congresso de Mulheres Parlamentares para chamar a atenção para o aumento dos casamentos infantis e VBG, e para trabalhar com líderes tradicionais e escolas para virar a maré. Infelizmente, esta batalha, como tantas outras, ainda está sendo travada – mas o fato de que ela está sendo travada por uma nova geração de líderes brilhantes, corajosos e compassivos significa que esta deve ser uma fonte de esperança ao invés de desespero.

As perspectivas para 2021

É improvável que esse padrão de repressão e resistência termine em 2021. No mínimo , ele se intensificará. Apesar de toda a conversa sobre o coronavírus não atingir a África com força, seu impacto econômico foi profundo. À medida que os governos aumentaram os gastos com saúde, as receitas do turismo caíram drasticamente, levando um número crescente de países à crise da dívida. A Zâmbia já está inadimplente e outros provavelmente seguirão.

Uma das consequências típicas de níveis de dívida insustentáveis , mais cedo ou mais tarde, é que os governos têm de cortar gastos para equilibrar as contas. Por sua vez, isso irá intensificar a frustração popular em alguns dos regimes mais ineficazes e corruptos do continente, inspirando novos ataques de resistência e repressão.

O resultado dessas lutas determinará o grau de progresso em direção à democracia – ou a falta dela. Nos últimos anos, assistimos a uma polarização crescente no continente, com países como a Tanzânia e Uganda a tornarem-se cada vez mais repressivos, enquanto algumas das principais luzes democráticas da África consolidaram os seus ganhos.

Na verdade, é revelador que, enquanto tantos países estavam escorregando em direção a um maior autoritarismo em 2020, Gana realizou outra eleição que – apesar de ser apertada – foi tão bem executada e ordeira que alguns correspondentes a caracterizaram como “ chata ”.

A história sugere que em muitos países a repressão vencerá no curto prazo, mas não para sempre. Todos os anos, um país africano nos ensina sobre o potencial transformador do poder do povo e, quando essa lição é aprendida, continua aprendida. Como um amigo meu comentou, enquanto argumentava que eu deveria adotar um tom otimista nesta coluna, “Claro que acredito na mudança, sou um Malawí”.