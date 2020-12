Uíge: Bembe projecta elevar as colheitas

Os camponeses do município do Bembe, província do Uíge, projectam colher, nesta temporada agrícola, 174 mil toneladas de produtos diversos.

Com base nesse objectivo, a Estação de Desenvolvimento Agrário (EDA) preparou para as famílias camponesas da região mais 196 terras mecanizadas, catanas, enxadas, limas e machados, revelou à Angop o director da instituição, Bembe Suamino.

O responsável explicou que, dos nove mil e 336 hectares lavrados pelos camponeses este ano, 256 foram mecanizados, adiantando que a instituição que dirige prevê, no próximo ano, reforçar a assistência técnica aos produtores, com vista a melhorar a produtividade no referido município.

Com um total de 26 associações de camponeses e 12 cooperativas agrícolas, o município do Bembe, situado a 158 quilómetros da cidade do Uíge, dedica-se à produção de la-ranja, manga, mandioca, milho, amendoim, bana-na e feijão. Na época agrícola anterior a região colheu 167 mil toneladas de produtos, pelo que acredita que em 2021 poderá atingir uma cifra maior.