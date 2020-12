Ronaldo eleito o jogador do século e preocupado com o frio da apresentadora

Real Madrid foi considerado o clube do século e Guardiola o treinador. Globe Soccer Awards estão a ser entregues este domingo, no Dubai.

Cristiano Ronaldo foi eleito o jogador do século, nos Globe Soccer Awards, que estão a ser entregues este domingo, no Dubai. Cristiano Ronaldo bateu Messi e Lewandowski. Quando recebeu o prémio, o jogador da Juventus não deixou de se mostrar preocupado com o frio que a apresentadora estava a passar.

O Real Madrid levou o troféu de clube do século, batendo o Al Ahly, o Barcelona e o Bayern Munique. Já o treinador do século é Pep Guardiola, batendo Alex Fergunson, José Mourinho e Zinedine Zidane.

No momento de agradecer o prémio, o internacional português garantiu que estas distinções lhe dão “motivação para continuar”. Com a gala feita no exterior por causa da pandemia, Ronaldo pediu que para o ano esta tivesse “acabado” e que fosse possível “fazer a gala num local mais quente”. Isto porque, como sublinhou o avançado da Juventus, a apresentadora estava “a tremer de frio”.

Nos troféus do ano, o Bayern foi o melhor: ganhou nas categorias de treinador (Hans Dieter Flick), clube e jogador – Robert Lewandowski. O avançado polaco já tinha conquistado o The Best da FIFA.

Casillas e Piqué receberam prémios carreira.

Jorge Mendes recebeu o prémio de agente desportivo do século.

Cristiano Ronaldo partilhou a sua história de vida e como foi começar a jogar futebol, saindo da ilha da Madeira para Lisboa. O trabalho duro e a paixão pelo futebol foram outra das tónicas do vídeo partilhado pelos Globe Soccer Awards.

O primeiro painel de convidados em palco contou com Cristiano Ronaldo, acompanhado de Iker Casillas e Robert Lewandowski. Em palco, o internacional português falou da ausência de público nos estádios. “Jogar num estádio vazio é aborrecido. Respeitamos os protocolos, mas não gosto.”