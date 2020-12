MPLA lamenta morte de Rodrigues Sacuaha

A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, lamentou, ontem, em Luanda, a morte do primeiro secretário municipal daquele partido no Moxico, Rodrigues Sacuaha, ocorrida sábado, no Hospital Geral do Moxico, vítima de doença.

Numa nota de condolências, citada pela Angop, Luísa Damião expressa “sentidas e profundas condolências” ao Comité Provincial do MPLA no Moxico.

Sublinha que “neste momento difícil, as palavras revelam-se insuficientes para consolar e confortar a perda irreparável de um ente-querido, sobretudo, quando se trata de um filho, esposo, pai, irmão extremoso, com invulgares qualidades humanas”.

No documento, Luísa Damião refere que com a morte de Rodrigues Sacuaha, o MPLA perde um quadro engajado nas tarefas do partido e na defesa de causas nobres. Além do Moxico, Rodrigues Sacuaha já exerceu as mesmas funções nos municípios da Cameia e Luacano. Também já foi chefe de Departamento Provincial da Juventude e Desportos.