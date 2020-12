Bolsonaro critica Maia e esquerda e diz que apoia ‘outra chapa’ na Câmara

O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta segunda-feira, de forma velada, apoio à candidatura de Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara dos Deputados. Em conversa com apoiadores, sem citar nomes, Bolsonaro criticou o bloco formado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e por partidos de esquerda, entre outras legendas, e disse apoiar a “outra chapa”.

As únicas candidaturas já anunciadas são as de Lira e a de Baleia Rossi (MDB-SP), apoiado por Maia. Bolsonaro apoia o deputado do PP nos bastidores, mas ainda não havia manifestado sua preferência de forma pública.

— Temos eleições agora (na Câmara). Uma das chapas é o Rodrigo Maia e PT, PCdoB, PSOL. Tem uma outra chapa. Eu estou nessa outra chapa. Não vou nem discutir. Quem está do lado do PT, PCdoB, PSOL e Rodrigo Maia, eu estou do outro lado — afirmou Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, antes de viajar para Santos (SP).

O presidente disse que, após a escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado, vaia procurá-los para pedir a votação de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que institui o voto impresso na eleições brasileiras.

— Acabando as eleições, tem uma proposta de emenda à Constituição, da (deputada) Bia Kicis, vou conversar com os dois presidentes para a gente levar adiante essa PEC, para ver se a gente aprova o voto impresso. E, se aprovar, vai ser voto impresso em (20)22.