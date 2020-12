Basquetebol: Supertaça Wlademiro Romero é disputada com moldes inéditos

A 27ª edição da Supertaça Wlademiro Romero em basquetebol sénior masculino vai ser disputada de forma inédita, com uma meia-final entre Petro de Luanda – Vila Clotilde e Interclube – 1 º de Agosto, jogos marcados para 8 de Janeiro, no Pavilhão Gimnodesportivo da Cidadela.

Pela primeira vez o troféu em homenagem ao finado treinador do Petro e da Selecção Nacional não é decidido em encontro único cuja final opõe o campeão nacional ao vencedor da Taça de Angola. Ou ainda, o segundo classificado ao finalista vencido da segunda maior competição do calendário de provas da Federação Angolana de Basquetebol (FAB).

A prova cujos horários das partidas não foram revelados marca o início da época 2020/2021, anunciou, ontem, o secretário-geral da Federação, Alcino Melo.O facto foi revelado ontem no final da reunião entre o órgão reitor e representantes dos distintos clubes para abordar o arranque da época. A prova vai ser disputada entre os quatro primeiros classificados da última edição do Campeonato Nacional, até à altura que foi interrompido devido à pandemia da Covid-19.

O Vila substituiu o Desportivo da Marinha em função desta agremiação ter sido extinta. O nacional da bola ao cesto está calendarizado para dia 15, altura prevista para o início da prova sénior feminina com a disputa do Torneio Cidade de Luanda, organizado sob a égide da Associação Provincial. De salientar que o nacional da classe contará com a presença inédita das Formigas do Cazenga, de acordo com o presidente do clube Ngouabi Salvador.