Ministro lamenta morte de jornalista João Mavinga

O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, lamentou a morte do Jornalista e ex-director da Edições Novembro -EP na província do Zaire, João Mavinga, ocorrida sexta-feira, em Mbanza Kongo, por doença.

Em mensagem de condolências divulgada no sábado, o ministro sublinha que João Mavinga deixa um vazio na classe jornalística nacional, que “perde um valioso escriba que deu um grande contributo para a formação da nova geração de profissionais da Comunicação Social no Zaire”.

“Foi com profunda tristeza e dor que tomei conhecimento do passamento físico do Jornalista sénior”, referiu.

Enquanto jornalista e director no Zaire, João Mavinga dinamizou o principal título da Edições Novembro – EP, o Jornal de Angola, mantendo uma presença notória de matérias de diferentes sectores vitais da província com frequência nas páginas do diário.

“O profissional deixa uma brilhante folha de serviço de mais de 30 anos”, refere o ministro, endereçando, em nome pessoal e do colectivo de funcionários do seu pelouro, os mais sinceros pêsames à família enlutada e ao Conselho de Administração da Edições Novembro – EP, proprietária do Jornal de Angola.