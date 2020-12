COVID-19: Angola contabiliza 17.240 infectados

Com o registo de 91 novos casos positivos de Covid-19 e a recuperação de 278 pacientes, nas últimas 24 horas, o número total de infectados em Angola cifra-se agora em 17 mil e 240 doentes, neste período natalício.

Do total de casos, registados entre Março e Dezembro de 2020, seis mil e 587 são doentes activos, dez mil e 254 recuperados e 399 deram em óbitos, segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda.

Ao actualizar, ontem, os dados da pandemia no país, o dirigente fez saber que, do número total de activos, três pacientes estão em estado crítico, cinco graves, 70 moderados, 103 leves e seis mil e 406 assintomáticos.

Dos novos casos registados nas últimas 24 horas, 44 são da província da Lunda Sul, 19 na Lunda Norte, 16 em Luanda, quatro no Bié, quatro no Huambo, dois em Cabinda, um no Moxico e um no Zaire, com idades entre três a 61 anos.

Do total das pessoas recuperadas nesse período, 238 são de Luanda e 40 da província do Namibe. Pelo menos, não há registo de óbito.

Relativamente à actividade laboratorial, nas últimas 24 horas foram processadas 1.031 amostras por RT-PCR, que resultaram em 91 infectados, representando uma taxa diária de positividade de 8.8 por cento.

O total de amostras processadas, desde Março último, é de 303 mil e 818, sendo 17 mil e 240 positivas, representando uma taxa de positividade acumulada de 5,7 por cento.

Actualmente, os centros de tratamento estão a acompanhar 181 doentes, enquanto 4.223 contactos estão sob vigilância das autoridades sanitárias.