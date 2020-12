Presidente da República garante mais apoio ao sector privado em 2021

O Presidente da República garantiu que, em 2021, o Governo vai continuar a dedicar toda a atenção para a criação de condições que propiciem o crescimento da actividade produtiva, apoiando o sector privado a aumentar a produção, a realizar mais investimentos de expansão e modernização, a criar novos postos de trabalho, a aumentar o rendimento das famílias e a aumentar os lucros para os investidores.

Ao discursar durante a cerimónia de homenagem aos produtores de bens essenciais, disse que para que tal aconteça, no próximo ano vai haver mais empenho na melhoria do ambiente de negócios, na simplificação e desburocratização do dia-a-dia das empresas, no aumento e facilitação do acesso ao crédito, sobretudo para as cooperativas e para as micro e pequenas empresas.

O gesto vai estender-se ao apoio à capacitação e qualificação de trabalhadores e de empreendedores, no apoio à formação de parcerias entre empresários nacionais e investidores estrangeiros, no apoio às iniciativas de exportação e de internacionalização de empresas, entre outras acções previstas no Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).